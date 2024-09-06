Eskişehir İhracatı Yüzde 12,49 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir İhracatı Yüzde 12,49 Arttı

Eskişehir İhracatı Yüzde 12,49 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,49 artarak 2,83 milyar dolar oluşunu değerlendirdi.

06.09.2024 17:26
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,49 artarak 2,83 milyar dolar oluşunu değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı Ağustos 2024 ihracat rakamlarını açıkladı. Eskişehir'in 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,49 artarak 2,83 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,06 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizin ihracatı yılın ilk 8 ayında yüzde 3,9 oranında artışla 170,8 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 8,7 oranında azalışla 225,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"İhracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ara vermeden üretmeye devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla, ülkemizin yeni ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan rekorları Eskişehir ihracat rakamlarında da izliyoruz. Eskişehir'de üretim yapan firmalarımızın sadece ağustos ayında 391,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yıl sonu için hedeflediğimiz ihracat rakamına uygun bir seyirle devam ediyoruz. Bu başarıda çok önemli emekleri olan üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Üretim odaklı büyümemiz gerekiyor"

Sürdürülebilir dış ticaretin tesis edilmesinin ekonomik istikrar için çok önemli bir unsur olduğunun altını çizen Kesikbaş, "İhracatta yaşanan başarının ithalatta devam eden düşüşle desteklenmesi çok kritik bir nokta teşkil ediyor. Bunun devamlılığı için de finansman desteği ihtiyacı mutlaka karşılanmalı. Küresel ekonomide yaşanan daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Ancak büyümenin finans sektörü üzerinden değil, üretim sektörü üzerinden gerçekleşmesi gerekmekte. Sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,7 oranında azalmış olması dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Üretim sektörünün büyümesi için Exim ve reeskont kredilerinde genişleme sağlanmasını, özellikle ihracat odaklı yatırımların desteklenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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