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Eskişehir'in 2023 yılı dış satımı 4 milyar 277 milyon dolar olarak açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir'in 2023 yılı dış satımı 4 milyar 277 milyon dolar olarak açıklandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan illerin ihracat istatistiklerine göre Eskişehir'in dış satımının 2023 yılında 4 milyar 277 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Küpeli, ayrıca Eskişehir'in savunma ve havacılık sektör ihracatında Türkiye'de 3. sırada yer aldığını belirtti.

Eskişehir\'in 2023 yılı dış satımı 4 milyar 277 milyon dolar olarak açıklandı
04.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:43
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan illerin ihracat istatistiklerine göre Eskişehir'in dış satımının 2023 yılında 4 milyar 277 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladığını belirtti.

Bakanlığın söz konusu uygulamasından duyduğu memnuniyeti bildiren Küpeli, şunları kaydetti:

"Yıllardır dile getirdiğimiz bir uygulamaya Ticaret Bakanlığımız 2024 yılı itibariyle hayata geçirdi. Çünkü mevcut verilerde Eskişehir'in ihracat 1 milyar doların üzerinde bir rakam olarak açıklanıyordu. Oysa bugün Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerden de görüldüğü üzere bizim sanayi kuruluşlarımızdan elde ettiğimiz verileri doğrulayan bir sonuç açıklandı. Eskişehir'in yüzde 90'lık kısmı sanayi kuruluşlarının üretiminden kaynaklanan ihracat verilerine göre, 2022 yılında toplam 4 milyar 245 milyon dolar olan ihracatının 2023 yılında yüzde 0,88 artışla 4 milyar 277 milyon dolara ulaştığı ve Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 15 il arasında 12'nci sırada yer aldığını net bir şekilde görmüş olduk."

Küpeli, bugün Eskişehir'de 450'ye yaklaşan düzenli ihracat yapan sanayi kuruluşu ve yeni devreye girecek tesisler sayesinde, 5 milyar dolarlık ihracat hedefine kısa sürede ulaşacaklarını kaydetti.

Eskişehir savunma ve havacılık sektör ihracatında 3. sırada

Nadir Küpeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık sektör ihracat toplamı artış trendini sürdürerek 5 milyar 545 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Yüksek teknoloji gerektiren bu sektörde en çok ihracat yapan illerin sıralamasına bakıldığında 2023 yılı ihracat verilerine göre Eskişehir'in İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer bulduğuna değinen Küpeli, şöyle devam etti:

"Birinci sırada 2 milyar 751 milyon dolar ile İstanbul yer alırken, 1 milyar 783 milyon dolar ile Ankara ikinci sırada ve 436 milyon dolar ile Eskişehir üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 3 ilimiz Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık sektöründeki ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirmektedir. Eskişehir'in 2022 yılında 350 milyon dolar olan savunma ve havacılık sektör ihracatı yüzde 25 artışla 2023 yılında 436 milyon dolara ulaşmıştır. İnşallah yeni yapılan yatırım ve sektörün büyüme potansiyeli ve alınan yeni siparişlerle birlikte Eskişehir'in kısa sürede bu sektörde 1 milyar dolarlık ihracat sınırını geçeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in 2023 yılı dış satımı 4 milyar 277 milyon dolar olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'in 2023 yılı dış satımı 4 milyar 277 milyon dolar olarak açıklandı - Son Dakika
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