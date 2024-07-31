Eskişehir'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Eskişehir\'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'de ihracat yüzde 16,7 azalarak 99 milyon 535 bin dolar, ithalat ise yüzde 15,1 artarak 91 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise, Haziran ayında ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.

31.07.2024 10:58
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Haziran ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,7 azalarak 99 milyon 535 bin dolar, ithalat yüzde 15,1 artarak 2024 Haziran ayında 91 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika

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