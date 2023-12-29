 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'de ihracat ve ithalat artış gösterdi. Eskişehir'de 2023 Kasım ayında ihracat yüzde 9,5 artarak 137 milyon 850 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,8 artarak 110 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 artarken, ithalat yüzde 5,7 azaldı.

Eskişehir\'in İhracatı ve İthalatı Arttı
29.12.2023 - 15:28,
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Kasım ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5 artarak 137 milyon 850 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,8 artarak 2023 Kasım ayında 110 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement