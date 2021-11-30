Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç sektörün taleplerini anlattı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde kurulan Eskişehir Madencilik Kümesinin Başkanı Metin Çekiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorluk yaşayan sektör için destek beklediklerini bildirdi.

Çekiç, ESO hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, salgın sürecinde madencilik şirketlerinin üretim ve ihracatta sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Siparişler iyi düzeyde olsa da konteyner bulunamadığı için ürünlerin, aşırı yüksek navlun bedelleri nedeniyle depolarda ve maden işletmelerinde bekletildiğini anlatan Çekiç, bunun da işletmelerin nakit döngüsünü, ödeme dengelerini zora soktuğunu dile getirdi.

Çekiç, "Dünya ticaretinde üretim ve tüketim zincirlerinde normalleşme olmadıkça sıkıntının daha da büyümesi olasılığı vardır. Bu da sürdürülebilir bir durum değildir. Sektörümüzün, bu sorunu için bakanlıklarımızın desteğine ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

Madenciliğin, büyük risk taşıyan yatırımlardan olduğunu vurgulayan Çekiç, "Uzun bir arama sürecinden sonra üretime geçebiliyor. Arama sonuçları olumsuz ise saha terk ediliyor. Bu süreçte yapılan tüm harcamalar boşa gidiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesini, ruhsat güvencesinin artırılmasını, izin süreçlerinin öngörülebilir ve şeffaf olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Metin Çekiç, madencilik sektöründe üretim yapanların, faaliyetlerini, bunun sonucunda oluşacak olumlu olumsuz her şeyi doğru ve şeffaf şekilde yöre insanına ve topluma anlatmaları, onların güvenini kazanmalarını, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için çabalamaları gerektiğini sözlerine ekledi.