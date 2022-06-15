Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik - Son Dakika
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Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik

15.06.2022 10:09
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaz mevsiminin gelmesi ve üniversitelerdeki akademik takvimlerin sona ermesi yoğunluğu artarken, ulaşım sektörü esnafı artan akaryakıt fiyatlarında bir indirim talep ediyor.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaz mevsiminin gelmesi ve üniversitelerdeki akademik takvimlerin sona ermesi yoğunluğu artarken, ulaşım sektörü esnafı artan akaryakıt fiyatlarında bir indirim talep ediyor.

Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir'deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür terminalde etkisini göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında yapılan zamlar ve otogardaki son durum hakkındaki görüşlerini paylaşan terminal esnafı ise, olayı farklı boyutları ile ele aldılar. Biletlere yaptıkları zam ile petrol fiyatlarındaki artışa karşı kendilerince önlemler aldıklarını dile getiren ulaşım firma yetkilisi Selahattin Büyükkıdan, "Akaryakıta gelen her zam, Türkiye'deki bütün taşımacılık ve nakliyat sektörüne yansıyor" dedi.

"Ulaşım sektöründekiler için akaryakıt fiyatlarında bir indirim talep ediyoruz"

"Ülkenin bir ucundan diğer ucuna giden her aracın masrafı, akaryakıt fiyatlarıyla beraber her gün daha da artıyor" diyen Büyükkıdan, "Biz taşımacılık sektöründen ekmeğimizi kazananlar iyi biliyoruz ki, pandemiden beri yolcu sayılarımız yarıya düştü. Zaman zaman koltuk sayılarımız ise yüzde 50'nin de aşağısını görüyor. Bu gidişat ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler karşısında en azından ulaşım sektöründekiler adına bir indirim talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi otomobili yerine otobüs firmalarını tercih ediyor"

Müşteri sezonlarının açıldığını ifade eden 7 yıllık otogar esnafı Eren Bayram, "Eskişehir terminalinde hareketli günler başladı ve biz de kendimizce hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Üniversiteler kapanıyor ve insanlar ya memleketine dönüyor ya da tatile çıkıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi ise işimize yaradı. Çünkü birçok vatandaş daha maliyetli olduğu için kendi otomobili ile seyahat etmek yerine otobüsleri tercih ediyor" diyerek düşüncelerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik
Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir otobüs terminalinde hareketlilik - Son Dakika

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