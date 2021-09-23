"Eskişehir sanayisi örnek gösterilecek"

Vasıflı eleman yetiştirmede, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından yapılan çalışmaları örnek gösteren Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, projelerin birkaç yıla meyvesini vereceğini öngördüğünü belirtti.

Sanayilerde yaşanan yetersiz vasıflı eleman sıkıntısı, birçok fabrikanın üretimde sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Ham maddenin israf edilmemesi, temiz ve verimli üretimin sağlanması için oldukça önemli olan elemanların eğitimi, son yıllarda daha da önem kazandı. Bu anlamda ESO ve EOSB tarafından hayata geçirilen eğitim merkezi ve teknik okulun önemi hakkında konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, bu çalışmalar sayesinde mevcut eleman sıkıntısının çözülerek ileride Eskişehir sanayisinin örnek olarak gösterileceğine dikkat çekti.

"Atılan adımlar meyvelerini vermeye başlayacak"

Eskişehir sanayisinde vasıflı eleman sıkıntısı yıllardır süre gelen sorunların arasında yer aldığını belirten ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, fabrikada vasıflı eleman çalıştırmanın oldukça önemli olduğunu aktardı. Vasıflı elemanlar ile kullanılan ham maddelerin israf edilmesinin önüne geçildiğini ifade eden Seyhan, "Vasıflı eleman çalıştıran işletmelerde üretim daha temiz ve sağlıklı geçer. Vasıfsız bir elemanın işi öğrenmesi en az 6 ayı buluyor. Bu da işletme sahipleri için büyük sıkıntı oluşturuyor. Bu durumdan kurtulmak için Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından atılan adımlar meyvelerini vermeye başlayacak. Bu durum bizleri çok memnun etmektedir. İki kurumun yapmış olduğu çalışma sayesinde vasıflı ara eleman ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Eskişehir Sanayi Odası tarafından açılan 'Mesleki Eğitim Merkezi' ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından yaptırılan 'Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ile mevcut eleman sıkıntısı özellikle birkaç yıla tamamen ortadan kalkacaktır. Bu iki proje sayesinde Eskişehir sanayisi örnek olarak gösterilecektir. Kaliteli eğitim alan elemanların ortaya koyacakları ürünler de kaliteli olacaktır. Ben bu büyük sorunun çözülmesi için atılan adımdan ötürü EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'a ve her iki kurum yöneticilerine teşekkür ederim. Sanayicilerin bu tür desteğe her zaman ihtiyacı vardır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR