Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun'da İncelemelerde Bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun\'da İncelemelerde Bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, daha önce vali olarak görev yaptığı Samsun'a gelerek Lojistik Merkez'i ziyaret etti ve Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile istişarelerde bulundu.

22.10.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2010-2014 yılları arasında vali olarak görev yaptığı Samsun'a gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Aksoy programı kapsamında, fikir babalığını yaptığı Lojistik Merkez'de incelemelerde bulunduktan sonra, Samsun TSO'yu ziyaret etti.

Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk, OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB Denetim Kurulu Başkanı Erol Öz ile birlikte Samsun'a gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Lojistik Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Lojistik Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir ile Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Lojistik Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Çakır, eski Samsun Valisi; şimdiki Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a eşlik etti.

Adı verilen cadde de hatıra fotoğrafı çektirdi

Aksoy ilk olarak, Samsun TSO'nun verdiği teklif ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ismi verilen Lojistik Merkez'in önündeki caddeye gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Hüseyin Aksoy daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte, fikir babası da olduğu ve kurulmasında büyük katkısı olan Lojistik Merkez'de incelemelerde bulunarak, yetkililerden brifing aldı.

Heyet daha sonra ise, Samsun TSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyeti Oda çatısı altında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri için teşekkür etti. Uzun bir süre görev yaptığı Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aksoy, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Murzioğlu'na teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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