Üye Girişi
Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: "Kavga olan yerde saadet olmaz" - Son Dakika

Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: "Kavga olan yerde saadet olmaz"

23.12.2021 00:58
Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: "Kavga olan yerde saadet olmaz"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3. Bölge Aydın- Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Necip Saraç, ekonomilerde paranın dalgalı yerleri sevmediğini ifade ederek birlik çağrısında bulundu ve "Kavga olan yerde saadet olmaz" dedi.

3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 13 kooperatif başkanının katılımı ile Nazilli'de gerçekleştirildi. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, 3. Bölge Birlik Başkanı Necip Saraç başkanlığında yapıldı. Necip Saraç, Dursun Öztunç'un birleştirici tutumu nedeniyle Nazilli Kooperatifi'nin geliştiğini belirterek, "Başkan ve ekibinin başarılı, inanılır ve güvenilir oluşu, Nazilli'yi birleştirici ve birleştirici halleri, bu yıl Dursun Öztunç başkanımı 20 yıl sonra Aydın Bölgesi'nde Nazilli'yi temsil etmeye hak kazandı. Dursun Öztunç, bu seçkin insanların içinde bulunması, Nazilli adına kooperatifin gidişatını güzelleştiren iyileştiren 110 milyon TL'ye kavuşturan ve ortak sayısını bin 500'e ulaştıran ve verdiği parayı da geri alan ve yalnızca yüzde 9 ile geri takibe düşerek büyük başarı sağlayan bir başkan. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama iyiye gideceğiz. Devletimiz ve hükümetimiz ayakta. Hükümetimizin destekleri bizi de mutlu ediyor. Esnaf teşkilatı iri ve diridir. Yeter ki Dursun Öztunç başkanım dik durduğu sürece Nazilli'de herhangi bir şekilde yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum. Kavga olan yerde saadet olmaz. Para sakin yeri sever. İnşallah işler iyi gider ve 110 milyon değil daha çok para verirler. Yeter ki burada su dalgalı olmasın. Para ılıman yerde kalır. Deniz çok dalgalı olursa para durmaz" dedi.

"Muğla gibi Nazilli de hiç finansmansız kalmadı"

Aydın ve Muğla illerinde esnafa son dönemde toplamda 3 milyar TL verdiklerini ifade eden Başkan Necip Saraç, "Nazilli de hiç finansmansız kalmadı. Yeter ki esnaflarımız mevzuata uyup, aldığı parayı ödeyebilsin. Artık bundan sonra Dursun Öztunç'un rozeti büyük Türkiye ve bayrak. Kimseyi ayırmadan herkese kredi verecek. Şartlar uygun olduğu sürece buranın kapısı herkese açık. Böyle çalıştığı için buradayız" dedi.

"110 yeni üye"

Kooperatifin bir sıkıntısının olmadığına dikkat çeken Başkan Dursun Öztunç ise esnafın ihtiyacına mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti. Genel Kurul'dan bu yana 110 yeni üye kaydının yapıldığını vurgulayan Başkan Öztunç: "Defterlerimiz açık, alnımız ak. Kimseyi ayırmıyoruz. Her meslek dalından üyemiz var. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Nazilli'de 14 oda esnafını aynı şartlarda kabul ediyoruz. Şartlar uygunsa kredi veriyoruz. Kurumumuzun nereden nereye geldiğini herkes çok iyi biliyor" dedi. - AYDIN

Esnaf ve Sanatkarlar, Nazilli, Aydın, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: 'Kavga olan yerde saadet olmaz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum         
00:58
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum
00:50 Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi
00:31 İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor
00:24 Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor!
23:56 Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı için: İktidara iyilik yapıyoruz
23:44 Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi
23:43 Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!
23:20 Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi
23:06 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
23:03 Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 01:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: "Kavga olan yerde saadet olmaz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement