Esnafa yönelik ücretsiz çevrim içi "finansal okuryazarlık" eğitimleri sürüyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK), DMW Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık AŞ ve İstanbul Arel Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi düzenlediği finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, finansal olarak kendini geliştirmek ve ticari hayatında önemli bilgi kazanımları elde etmek isteyen tüm esnafın bu eğitime katılması gerektiğini bildirdi.

Esnafa yönelik ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli bu eğitimin 6'ncı dönem programının 23 Ocak'ta 09.30-17.30 saatlerinde çevrim içi olarak yapılacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sadece TESK'e bağlı esnaf ve sanatkarlara yönelik olan finansal okuryazarlık eğitimlerinden halen faydalanmayan esnafımız var. Finansal anlamda kendini geliştirirken işini de doğru yönetebilmek, para yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak için bu eğitim kaçırılmaz bir fırsat. Esnafımız internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak bu toplantıya evinden ya da işinden çevrim içi olarak katılabilir."