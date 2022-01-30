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ESO Başkanı Kesikbaş: "Yapısal reformlara ihtiyacımız var" - Son Dakika

ESO Başkanı Kesikbaş: "Yapısal reformlara ihtiyacımız var"

30.01.2022 18:06
ESO Başkanı Kesikbaş: "Yapısal reformlara ihtiyacımız var"

Enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en önemli sorunu olduğuna dikkat çeken Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Tüm dünyada Merkez Bankaları enflasyonun geçici olacağı öngörüsünden vazgeçti.

Enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en önemli sorunu olduğuna dikkat çeken Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Tüm dünyada Merkez Bankaları enflasyonun geçici olacağı öngörüsünden vazgeçti. Kalıcı, küresel bir enflasyon eğilimi ile karşı karşıyayız" dedi.

Para politikalarındaki sıkılaşma, tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik gelişmeler ve belirsizlik, pandemi sürecinde uygulanan mali ve parasal genişleme, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların enflasyon ivmesini daha da yukarıya taşıdığını söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni bir ekonomi programı gerektiğine vurgu yaptı. Pandeminin etkileri tam olarak sona ermediği sürece enflasyonun Türkiye'de ve dünyada sorun olmaya devam edeceğini savunan Kesikbaş, "Pandeminin etkileri tam olarak kalkmadığı sürece hem ülkemizde hem de dünyada enflasyon sorun olmaya devam edecek. FED faiz artışı ve bilanço daraltma açıklamaları, doların maliyetini arttırarak ülke para birimleri üzerinde de negatif yönlü bir etki oluşturuyor. FED'in hızlı faiz arttırışlarının ülke ekonomilerini ters yönlü etkileyeceğine yönelik olarak IMF uyarılarda bulunuyor ve hızlı bir şekilde ülke para birimlerinde değer kayıplarına ve sermaye çıkışlarına neden olacağına dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de güçlü bir enflasyon ile karşı karşıyayız"

Enflasyon baskısının artacağına dair işaretler olduğunu dile getiren Kesikbaş, "Aralık ayında beklentilerin üzerinde açıklanan yüksek enflasyon, maliyetlere yansımaya başladı ve önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının artarak devam edeceği yönünde beklentiler yüksek. Türkiye'deki para politikalarının yanında yüksek oranda yurt dışından da ithal edilen bir enflasyonla uğraşıyoruz. Güçlü küresel talebin yanında tedarik zincirindeki kırılmalar, gıda ve elektrik, doğalgaz, petrol gibi enerji fiyatlarındaki artışlar enflasyon baskısının artacağına işaret ediyor" dedi.

"Yapısal reformlara ihtiyacımız var"

Celalettin Kesikbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yapısal ekonomik reformların; üretimden finansmana, eğitimden ihracata, teknolojiden yabancı yatırımcıya, Ar-Ge süreçlerinden kamu alımlarına ve stratejik sektörlere, ithal ikamesinden tasarrufa, global algıdan seçiciliğe kadar tüm etkenleri içeren ama en önemlisi rasyonel, disiplinli ve kredibilitesi yüksek para politikalarına ve etkinliği yüksek merkez bankasına ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkesine güvenen, yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata hiç durmadan devam eden sanayicilerimiz; rekabetçiliğini kaybetmek istemiyor. Sürdürülebilir ve öngörülebilir üretim için yeni bir ekonomi programı bekliyor." - ESKİŞEHİR

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Togo Cumhuriyeti, Enflasyon, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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