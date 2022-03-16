ESO Tedarikçi Günü düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine yeni iş fırsatları oluşturmak için hayata geçirilen 'Eskişehir Sanayi Odası Tedarikçi Günleri'nin bir yenisi daha düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası Tedarikçi Günleri kapsamında satın alma ve tedarik zinciri yönetim şirketi Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş, Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri ile bir araya geldi. Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunda, Zer'in güçlü ekosistemi, güven ve iş birliği odaklı yaklaşımı ile sunduğu kurumsal tedarik ve satın alma çözümleriyle şirketlerin faaliyetlerini, maliyetlerini ve risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine destek oldukları vurgulandı.

Yapılan bilgilendirme sonrası ESO üyeleri ile Zer yöneticileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR