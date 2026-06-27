Eşya Muafiyetinde Değişiklik Yok - Son Dakika
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Eşya Muafiyetinde Değişiklik Yok

27.06.2026 14:52
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Ticaret Bakanlığı, yurda getirilen eşyaların muafiyet uygulamalarında değişiklik olmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet uygulamalarında değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan, yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet uygulamalarında değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, söz konusu muafiyet hükümleri ve limitlerinin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını, yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyetlerin 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlendiği hatırlatılarak, "Bahse konu muafiyetler ve limitler konusunda yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Açıklamada, Kararın Ek-9 listesi kapsamında her bir yolcunun kişisel kullanım amacıyla vergiden muaf olarak 1 kilogram çay, 1 kilogram çözülebilir hazır kahve, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çikolata ve 1 kilogram şekerden mamul yiyecek getirebildiği belirtildi. Yolcuların çikolata veya şekerden mamul yiyeceğe ilişkin toplam 2 kilogramlık haklarını isterlerse yalnızca bu ürünlerden biri için kullanabilecekleri ifade edildi.

Bakanlık, transit yolcular hariç olmak üzere, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus ya da hediye edilmek üzere getirilen, ticari mahiyet taşımayan eşyalar için de muafiyet uygulandığını belirterek, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 avroyu geçmeyen eşyanın, 15 yaşından küçük yolcular için ise toplam gerçek kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşyanın vergilerden muaf olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerde de belirli muafiyetlerin bulunduğu kaydedildi. Buna göre, taze ve kuru meyve ile sebzelerde 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerde ise 1 kilograma kadar muafiyet uygulanırken, bu miktarların üzerindeki ürünlerin ticari miktar ve mahiyette değerlendirilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem gördüğü aktarıldı.

Öte yandan, her bir yolcu için kıymeti bin 500 avroyu geçmeyen ve ticari nitelik taşımayan eşya için, eşyanın geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi uygulandığı belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında vergi alındığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listedeki eşyalar için ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir kez daha önemle belirtmek isteriz ki; yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitleri 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulanmakta olup, söz konusu düzenlemelerde yakın tarihte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eşya Muafiyetinde Değişiklik Yok - Son Dakika

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