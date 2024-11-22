ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Buluşması

Ekonomi

Turizm ve sağlık sektörü, 27-30 Kasım'da düzenlenecek ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nda bir araya gelecek.

ETHEXPO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, bu yıl 10'uncu kez İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirve kapsamında düzenlenecek ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, turizm ve sağlık sektörlerini tek çatı altında buluşturacak.

Fuara, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY) ve KKTC Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sektörün önde gelen kurumları ile 100'e yakın firma katılacak. 10 bin metrekarenin üzerindeki stant alanıyla öne çıkan etkinlik, sahip olduğu potansiyelle ticarete yeni bir boyut kazandıracak.

Sağlık turizmi, estetik cerrahi, dental tedaviler, medikal SPA ve termal turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren fuara, 100'den fazla ülkeden ziyaretçi, 27 ülkeden satın alma heyeti katılacak.

Fuara 30 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenirken, ziyaretçiler sağlık sektöründeki son teknolojileri ve hizmetleri keşfederken, estetik, saç ekimi, sigorta şirketleri ve dijital sağlık çözümleri gibi farklı alanlardan katılımcılarla iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak.

Ayrıca sağlık merkezleri, devlet hastaneleri, estetik klinikler ve klinik hizmet sağlayıcıları da fuarda yer alacak.

Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de katılacağı fuar, özel ülke forumları aracılığıyla katılımcılar ile yatırımcıları buluşturacak ve yeni iş fırsatları imkanı sunacak.

Özel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek

ETHEXPO 2024, sadece fuar alanıyla değil, düzenlenecek konferans ve seminerlerle de dikkati çekiyor.

Alanında uzman konuşmacılar, sağlık turizmi ve sürdürülebilir turizm gibi önemli konular üzerine bilgiler paylaşacak. Katılımcılar, sektördeki en yeni gelişmeleri öğrenme ve tartışma fırsatına sahip olacak.

B2B iş görüşmeleri için güçlü bir platform sunacak fuar, katılımcı firmaların global çapta işbirlikleri kurmasına olanak tanıyacak.