ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Buluşması

ETHEXPO 2024, turizm ve sağlık sektörü profesyonellerini 27-30 Kasım'da İstanbul'da bir araya getiriyor.

22.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm ve sağlık sektörü, 27-30 Kasım'da düzenlenecek ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nda bir araya gelecek.

ETHEXPO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, bu yıl 10'uncu kez İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirve kapsamında düzenlenecek ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, turizm ve sağlık sektörlerini tek çatı altında buluşturacak.

Fuara, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY) ve KKTC Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sektörün önde gelen kurumları ile 100'e yakın firma katılacak. 10 bin metrekarenin üzerindeki stant alanıyla öne çıkan etkinlik, sahip olduğu potansiyelle ticarete yeni bir boyut kazandıracak.

Sağlık turizmi, estetik cerrahi, dental tedaviler, medikal SPA ve termal turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren fuara, 100'den fazla ülkeden ziyaretçi, 27 ülkeden satın alma heyeti katılacak.

Fuara 30 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenirken, ziyaretçiler sağlık sektöründeki son teknolojileri ve hizmetleri keşfederken, estetik, saç ekimi, sigorta şirketleri ve dijital sağlık çözümleri gibi farklı alanlardan katılımcılarla iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak.

Ayrıca sağlık merkezleri, devlet hastaneleri, estetik klinikler ve klinik hizmet sağlayıcıları da fuarda yer alacak.

Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de katılacağı fuar, özel ülke forumları aracılığıyla katılımcılar ile yatırımcıları buluşturacak ve yeni iş fırsatları imkanı sunacak.

Özel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek

ETHEXPO 2024, sadece fuar alanıyla değil, düzenlenecek konferans ve seminerlerle de dikkati çekiyor.

Alanında uzman konuşmacılar, sağlık turizmi ve sürdürülebilir turizm gibi önemli konular üzerine bilgiler paylaşacak. Katılımcılar, sektördeki en yeni gelişmeleri öğrenme ve tartışma fırsatına sahip olacak.

B2B iş görüşmeleri için güçlü bir platform sunacak fuar, katılımcı firmaların global çapta işbirlikleri kurmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Avrasya, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 16:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.