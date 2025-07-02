Eti Bakır'dan Çevre Müfettişleri Projesi

Eti Bakır, çocukların ve gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan "Çevre Müfettişleri" projesiyle öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır, çevre bilinci, doğanın korunması, geri dönüşüm gibi 11 başlıktan oluşan eğitimlerle Kastamonu, Artvin, Siirt, Adıyaman, İzmir ve Mardin'i kapsayan 6 ildeki 82 okulda 4 bin 448 öğrenciye ulaştı.

Şirket, 2021'de Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde başlatılan projeyle bugüne kadar tüm işletmelerinde toplam 7 bin 154 çocuğa katkı sağladı.

Proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Adıyaman'da 6 okulda 335, Artvin'de 8 okulda 853, İzmir'de 11 okulda 1000, Kastamonu'da 6 okulda 400, Mardin'de 48 okulda 1310 ve Siirt'te 3 okulda 550 öğrenci çevre bilincinden geri dönüşüme, su ve enerji tasarrufundan sıfır atığa kadar uzanan kapsamlı eğitimlerle bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, çocukları ve gençleri erken yaşta çevre ve sürdürülebilirlikle tanıştırmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bir eğitim-öğretim senesini daha sonlandırdık. Erken yaşta çocukların sürdürülebilir bir gelecek için bilinçlendirmenin değerinin farkındayız. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz 'Çevre Müfettişleri' projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Eti Bakır tesislerindeki şehirlerimizde çocuklarla ve gençlerle bir araya geldik. Çevre mühendisleri arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz. Bu proje öğrencilerimizin çevre bilincini artırırken bizlerin de sorumlu olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda da daha çok çocuk ve gencimizle bir araya gelerek doğanın korunması, geri dönüşüm gibi konularda çalışmalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz."