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Eti Bakır, Mardin'de ürettiği kobaltı 8 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Eti Bakır, Mardin'de ürettiği kobaltı 8 ülkeye ihraç ediyor

07.01.2022 10:34
Eti Bakır, Mardin'de ürettiği kobaltı 8 ülkeye ihraç ediyor

Eti Bakır AŞ'nin Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde geri kazanımla elde edilen kobalt, 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Eti Bakır AŞ'nin Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde geri kazanımla elde edilen kobalt, 8 ülkeye ihraç ediliyor. Tesis, halihazırda dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 2'sini tek başına karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Küre işletmesindeki bakır üretiminin yan ürünü olan pirit konsantresi, Mardin'deki tesislerde yeniden üretime dahil ediliyor ve bu sayede kobalt geri kazanılıyor.

Eti Bakır AŞ tarafından bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, özellikle teknoloji yoğun sektörlerde kullanılan kobaltın dünyadaki üretiminin yüzde 2'sini tek başına gerçekleştiriyor.

Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek tesisi olan Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde yılda 2 bin 500 ton kobalt üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır AŞ Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Eti Bakır'ın Türkiye'de cevherden katot bakır üretebilen tek şirket olduğunu belirterek, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan bakır konsantreleri, Samsun'daki tesisimize giderek orada bakıra dönüştürülüyor. Küre'de çıkarılan bakır konsantresi ayrıldıktan sonra kalan pirit konsantresini Mardin'deki tesisimize getiriyoruz. Burada ayrı bir üretim sürecine tabi tuttuğumuz pirit konsantresinden kobalt, demir konsantresi, sülfürik asit gibi yan ürünlere dönüştürüyoruz. Sülfürik asit gübre üretiminde kullanırken, kobaltı da geri kazanıp dünyaya satıyoruz. Kobalt, en çok teknoloji yoğun sektörlerde pil, batarya ve katalizör yapımında ve seramik sektörüne özel boyaların üretiminde kullanılan bir malzeme. Mardin'de ürettiğimiz kobaltın yüzde 90'ından fazlasını, aralarında Amerika, İngiltere, İspanya, Kore ve Çin gibi ülkelerin bulunduğu 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu, kobaltın geri kazanılması için Eti Bakır'ın Küre işletmesindeki üretimin yan ürünü olan piritin, Küre'den Çankırı- Kurşunlu'ya karayoluyla taşındığına işaret ederek, "Oradan demiryolu ile Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da yine karayoluyla tesislere getiriliyor. Eti Bakır'ın son yatırımıyla birlikte, demiryolu Diyarbakır'dan fabrikaya kadar uzatıldı. Bu sayede Küre'nin piriti 1200 kilometrelik demiryoluyla Çankırı'dan Mardin Mazıdağı'na kadar taşınabilecek. Böylece üretim süreçlerinde kolaylık sağlanırken, karbon ayak izi de azaltılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Eti Bakır, Mazıdağı, Mardin, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eti Bakır, Mardin'de ürettiği kobaltı 8 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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