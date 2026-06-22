ETİ\'de Burak Berber CFO Oldu

ETİ'de üst düzey atama gerçekleşti. Burak Berber, 17 Haziran 2026 itibarıyla ETİ Global İcra Kurulu'nda 'Finans Başkanı' (CFO) olarak göreve başladı.

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden ETİ, üst yönetim kadrosuna güçlü bir ismi daha dahil etti. Finans alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Burak Berber, 17 Haziran 2026 itibarıyla ETİ Global İcra Kurulu'nda "Finans Başkanı" (CFO) olarak göreve başladı.

Kariyeri boyunca Petrol Ofisi, Credin ve PwC gibi önde gelen kurumlarda üst düzey finans ve yönetim rollerinde görev alan Berber, stratejik finans yönetimi, büyüme planlaması ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli başarılara imza attı. Burak Berber, son görev yeri Petrol Ofisi'nde ise CFO ve CEO Danışmanlığı görevini üstlendi. Yeni görevinde Burak Berber; şirketin tüm finansal süreçlerinin yönetiminden, mali stratejilerin belirlenmesinden, risk yönetimi, yatırım planlamaları ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin desteklenmesinden sorumlu olacak.

Şirket, bu atama ile finansal yönetim yetkinliklerini daha da güçlendirirken, global büyüme vizyonunu destekleyecek stratejik adımlarını hızlandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL