Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

25.02.2026 10:57
Ramazan ayında başlatılan sabit fiyatlı et satışı kampanyası restoran ve kasaplara yaradı. Fırsatı kaçırmayan bazı işletmeler, ucuz etin satıldığı marketler açılır açılmaz reyonları boşalttı. Vatandaşlar ulaşamadan uygun fiyatlı etler tükendi.

Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürüyor ancak birçok markette ürün bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası vatandaşın bütçesini korumayı amaçlıyor.

SABAH SAATLERİNDE TÜKENİYOR

Mağazalarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanları, et ürünlerinin mağaza açıldıktan hemen sonra tükendiğini, gün içinde gelen müşterilerin ise boş dolaplarla karşılaştığını belirtiyor.

"ÜRÜNÜN YÜZDE 10'U BİLE VATANDAŞA GİTMİYOR"

Sektör temsilcilerine göre bazı kasap ve restoranlar kampanyalı ürünleri doğrudan almak yerine eş, dost veya çalışanları aracılığıyla temin ediyor. Böylece kişi başı sınır uygulamada aşılmış oluyor. Bir yerel zincirin kasap reyonunda görevli çalışan, "Etler gelir gelmez tükeniyor. Ama vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Yakınlarını göndererek toplu alım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

DENETİM ÖNERİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uzmanlar, uygulamanın amacına ulaşabilmesi için kimlik bazlı satış, günlük kota takibi ve merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınabileceğini belirtiyor. Özellikle Ramazan döneminde talebin artması ve arzın sınırlı kalması sistem üzerinde baskı oluşturuyor.

VATANDAŞA GİDEN YÜZDE 10 BİLE DEĞİL

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor: "Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok."

    Yorumlar (18)

  • Omer Kendi Omer Kendi:
    ne acilir acilma kardesim, market acilmadan aldilar, halka da baba kaldi 44 1 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    AYNI OLAY ANKARA YUNUS MARKETLERDE DE VAR.Et kıyma yok 26 2 Yanıtla
  • 5634halis 5634halis:
    ET AYNI ET AYNI İLÇEDE 10 ÇEŞİT FİYAT VAR EN UCUZ VERENDE KAZANIYOR EN PAHALI VERENDE GEÇİRİYOR SAYIN YETKİLİLER SİZ NEYİ BEKLİYORSUNUZ İLLA MİLLETİN ÇILDIRMASINIMI BEKLİYORSUNUZ NIYE BU FAHİŞ FİYATLARA ÇARE BULMUYORSUNUZ YA ÖYLE OLDUK MARKET MERKET UCUZ GIDA KOVALIYOZ VE UCUZ OLANDA İÇİNDE NE VAR BİLMİYORUZ BEŞ ON SENEYE KALMAZ SİZ HASTALIKLARI GÖRÜN 27 1 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    ramazandan önce 50 TL ye satılan salatalık ramazan girer girmez 150 TL oldu , hiç mi denetlenmiyor bu marketler ve hal , soğuk hava yok , sel yok . İnsanlara resmen oruç tutma kardeşim demeye getiriyorlar 26 1 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Ahlaksızlık 21 2 Yanıtla
