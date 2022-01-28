Etkili olan kar yağışı, umut oldu! Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkili olan ve yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı tarım ve hayvancılığın umudu oldu. Kentin yüksek kesimlerinde bir metreye kadar ulaşan kar kalınlığı şehri adeta beyaz örtüye bürüdü. Özellikle son yıllarda kuraklık yaşanan Aksaray'da bu yıl rekoltenin de yüksek olması bekleniyor. Tüm tarım arazilerini yorgan gibi örten kar toprağa ve ekine içindeki minerallerle adeta güç veriyor.

"TOPRAĞI DİNÇLEŞTİRİYOR VE MİNERALLERLE VERİMLİ HALE GETİRİYOR"

Kar yağışıyla birlikte kentin tarım sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendiren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, kuraklığın durduğunu belirterek yağan kar ile birlikte bereketin çiftçiyi sevindirdiğini kaydetti. Kar yağışının tarıma çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çeken Koçak, "Kar ilimize yaklaşık bir haftadır ciddi şekilde yağdı. Kar demek bereket demek, kar demek huzur demek. Ben 50 yaşındayım ve böyle bir kar görmedim. Yaklaşık bir metreye kadar kar yağdı. Allah'a binlerce şükürler olsun biz çiftçi, köylü olarak bereketli bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda ciddi şekilde kuraklık yaşadık. Özellikle yaz aylarında büyük şehirler olsun, ilimizde olsun barajlarda su seviyesi ciddi şekilde düştü. İçme suyunu bile bulamayacak hale gelmiştik. İnşallah bu sene tüm barajlarımızda ciddi şekilde doluluk oranı olacağına inanıyorum. Özellikle ilimizde tarıma da etkisi ciddi şekilde yüksek. Kar yağışıyla beraber üreticimiz yüzde 30 kara geçti. İnşallah bahar yağışları da iyi olur. Üretimiz bu konuda girdi maliyetlerini ciddi şekilde düşürür. Şu anda kar bildiğimiz yorgan gibi toprağın üzerinde. Toprağı dinçleştiriyor, potasyum, azot ve içindeki diğer mineraller olsun bunları besliyor, toprağı, tarımı, tarlayı ve ürünü daha verimli hale getiriyor. Ciddi şekilde karın tarıma, toprağa, arpaya, buğdaya, tarıma dayalı tüm ürünlere ciddi şekilde faydası, katkısı var" dedi.

"BU YAĞIŞLARLA BİRLİKTE KURAKLIĞI ATLATTIK"

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Karataş Köyü Muhtarı Hasan Çınar (57), "Allah'a şükürler olsun ki 50 yaşın üstündeyim ilk defa böyle bir kar gördüm. Bu berekettir, güzel bir mutluluktur. Kar yağışı çiftçilerin hayatı için çok önem taşıyan bir konudur. Su havzalarımız tükenmekteydi, bununla birlikte herhalde tahminime göre 25-30 senelik su havzaları oluşmakta. Bunun için Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu yağışlarla birlikte kuraklığı atlattık Allah'a şükürler olsun. Çok verimli ürünler alacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.