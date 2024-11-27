ETSO Başkanı Alan: "Karma OSB'inin kurulması için yaptığımız çalışma sonuç verdi" - Son Dakika
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Ekonomi

ETSO Başkanı Alan: "Karma OSB'inin kurulması için yaptığımız çalışma sonuç verdi"

ETSO Başkanı Alan: "Karma OSB\'inin kurulması için yaptığımız çalışma sonuç verdi"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerine hitap edecek Karma OSB'nin kurulması için yaptıkları mücadelenin sonuç verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte, bölgenin ekonomik ve iş gücü potansiyelinin...

27.11.2024 12:00
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerine hitap edecek Karma OSB'nin kurulması için yaptıkları mücadelenin sonuç verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte, bölgenin ekonomik ve iş gücü potansiyelinin değerlendirilerek üretime dönüşmesinde önemli bir adım atıldığını söyledi.

'İlçeleriyle birlikte gelişen Elazığ' sloganıyla şehrin tüm hammadde ve iş gücü potansiyellerinin harekete geçirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Alan, Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem ekonomik hem de iş gücü olarak güçlü ilçelerden olan Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde Karma OSB kurularak istihdam ve üretime katkı sunulması adına bölge iş insanlarına seçim vaadi ve sözlerinin olduğunu dile getirdi. Başkan Alan, "Bu amaçla geçtiğimiz yıl il yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, ilgili kamu kurumlarımız, ilçe yöneticilerimiz, Kovancılar İş Adamları Derneği ve diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmalar başlatmıştık. Daha önce Karma OSB için planlanan alanın 'Büyükova' statüsünde olması dolayısıyla ilgili kurumlarımız yeni bir alan üzerinde çalışmış ve Bakanlığa sunulan alternatif alanlar arasından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan 170.3 hektarlık bir alan, Karma OSB alanı olarak belirlenmiştir. Üç ilçemiz kadar ilimizin istihdam, üretim ve ihracatına önemli katkılar sunacak Karma OSB'nin kurulmasında önemli bir adım olan alanın tahsisinde önemli katkıları olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız M. Fatih Kacır, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisacıklıoğlu, Elazığ Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu, konuyu başından beri titizlikle takip eden ilimiz milletvekilleri, ilgili kurumlarımız, Kovancılar İş Adamları Derneği ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu gelişmeden sonra önceliğimiz, Karma OSB'nin bir an önce hayata geçirilmesi ve yeni yatırımların gelmesi adına teşvikte 6. Bölge uygulamasının devamını sağlamaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Kovancılar, Karakoçan, Palu, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Başkanı Alan: 'Karma OSB'inin kurulması için yaptığımız çalışma sonuç verdi' - Son Dakika

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