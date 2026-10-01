ETSO Eylül toplantısında Erzurum 2. OSB'ye 650 dönümlük ilave alan onaylandı - Son Dakika
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ETSO Eylül toplantısında Erzurum 2. OSB'ye 650 dönümlük ilave alan onaylandı

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ETSO Eylül toplantısında Erzurum 2. OSB\'ye 650 dönümlük ilave alan onaylandı
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ETSO'nun Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda Eylül faaliyet raporu karara bağlanırken Erzurum 2. OSB'ye 650 dönümlük ilave alan tahsisi onaylandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis divanı ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, odanın Eylül ayına ait faaliyet raporu müzakere edilerek karara bağlandı.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kurumsal, sektörel ve idari çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Eylül ayı boyunca yürütülen faaliyetler arasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Erzurum 2. OSB'ye Büyük Yatırım Alanı: Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 650 dönümlük ilave alan tahsisi resmi olarak onaylandı. Ayrıca 2. OSB'nin Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı ile Sektör Paydaşları Buluşması: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ETSO ev sahipliğinde Sektör Paydaşları Toplantısı yapıldı.

Uluslararası Fuar ve Kent Ekonomisi: Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışı, Tema Marketler Palandöken AVM açılışı ve Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri gibi kent ekonomisini canlandıracak adımlar atıldı.

Ulusal ve Uluslararası Programlar: KOBİ'ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı ile Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II Çalıştayı ETSO çatısı altında organize edildi. Ayrıca Ankara'da düzenlenen TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı ve "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programlarına katılım sağlandı.

Ziyaretler ve Kurumsal Temaslar: Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ve Tunceli heyetinin ETSO ziyaretleri kabul edildi. MHP Erzurum İl Yönetimine ise hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Kurul ve Komite Çalışmaları: Erzurum MEİP Yürütme Kurulu Toplantıları, Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Ağustos ayı icra toplantısı ve ETSO Eylül ayı Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı tamamlandı.

ETSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin bölgesel ve sektörel konulardaki dilek, temenni ve çözüm önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıGökhan YılmazEkonomiErzurumGüncelEylülOSBSon Dakika

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