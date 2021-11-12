ETSO ve Vakıf Katılım A.Ş. işbirliği protokolü imzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ETSO'da, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürlüğü Perakende Pazarlama Müdürü Taner Akkurt tarafından imzalanan işbirliği protokolü, özellikle pandemi döneminde ekonomik anlamda zor günler geçiren Oda üyesi firma ve şahısların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve bankanın ürünlerinden uygun şartlarda faydalandırmayı amaçlıyor.

Vakıf Katılım Bankası Erzurum Şube Müdürü Yıldıray Sağır ve Şube Ticari Pazarlama Yönetmen Yardımcısı Zafer Öksüz'ün de katılımıyla imzalanan protokole göre; banka ETSO üyelerine; kurumsal finansman desteği, Türk Eximbank kaynaklı krediler, gayri nakdi krediler, nakit yönetimi kredileri, finansal kiralama, ihracatın finansmanı amacıyla nakdi ve gayri nakdi krediler, cari ve katılma hesapları ve diğer bankacılık ürün ve hizmetlerini avantajlı bir şekilde sunacak.

Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürlüğü Perakende Pazarlama Müdürü Taner Akkurt, söz konusu protokolle, pandemi sebebiyle ekonomik anlamda güçlük yaşayan iş dünyasına destek olmayı amaçladıklarını belirterek, ticaret erbabına ve üreticiye ulaşmak için ETSO'yla olduğu gibi ildeki diğer meslek kuruluşlarıyla da protokol imzalayacaklarını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise pandemi döneminde ticaret erbabının ve ekonominin bel kemiği KOBİ'lerin uygun finansmana ulaşmasının çok daha büyük önem taşıdığını ifade ederek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM