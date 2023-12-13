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Etsy, iş gücünü yüzde 11 azaltacak - Son Dakika
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Etsy, iş gücünü yüzde 11 azaltacak

ABD'li e-ticaret şirketi Etsy, büyüme stratejisi kapsamında iş gücünü yüzde 11 oranında azaltacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Josh Silverman, maliyetleri düşürmeye yönelik önlemlere rağmen çalışan giderlerinin arttığını belirtti.

Etsy, iş gücünü yüzde 11 azaltacak
13.12.2023 - 21:07,
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ABD'li e-ticaret şirketi Etsy, iş gücünü yaklaşık yüzde 11 azaltacağını duyurdu.

Etsy Üst Yöneticisi (CEO) Josh Silverman'ın çalışanlarına gönderdiği e-posta, şirketin web sitesinde paylaşıldı.

Buna göre Silverman, şirketin büyümesi açısından daha iyi konumlandırılması amacıyla "çok zor ama gerekli" bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kaynakların en önemli iş öncelikleriyle daha uyumlu hale getirilmesi ve müşterilere daha iyi hizmet sunulabilmesi için şirketin yapısının yeniden düzenlendiğine işaret eden Silverman, bu kapsamda Etsy'nin iş gücünü yaklaşık yüzde 11 oranında azaltacaklarını kaydetti.

Silverman, oldukça zorlu makroekonomik ve rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, maliyetleri düşürmeye yönelik önemli tedbirler uygulamaya koymalarına ve işe alım planlarını askıya almalarına rağmen çalışan giderlerinin arttığını aktardı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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