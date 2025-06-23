ETTIC\'den AB-Türkiye İlişkileri Vurgusu

Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ETTIC) Başkanı Markus Slevogt, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştırması, Gümrük Birliği'ni güncellemesi ve savunma alanında daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Slevogt, ETTIC'in, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecindeki son gelişmeler hakkında Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlediği programda konuştu.

Türkiye ile AB arasındaki konulara iş odaklı yaklaştıklarına işaret eden Slevogt, stratejik ilişkiyi yeniden tanımlayıp daha da gelişmesine yardımcı olacak gerçekçi ve uygulanabilir bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını anlattı. Slevogt, Türkiye ve AB arasına çok ciddi bir ticaret ve yatırım ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa şirketleri, 2002'den beri Türkiye'ye 210 milyar avro yatırım yaptı. Bu çok büyük bir yatırım miktarı." dedi.

ETTIC'in, Türkiye'ye yoğun yatırım yapan ülkeleri temsil eden Avrupa ikili ticaret odaları tarafından oluşturulduğunu anımsatan Slevogt, Türkiye ile AB arasında daha iyi bir ticaret ve yatırım ortamı kurmak için çalıştıklarını anlattı. Slevogt, "Avrupa, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. Yıllık bazda 230 milyar avro değerinde karşılıklı ticaretten bahsediyoruz. Türkiye bütün ticaretin yüzde 40'tan fazlasını AB ülkeleri ve işletmeleriyle yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'deki Avrupa yatırımlarının Brüksel'de, AB kurumlarıyla doğrudan ve yeterli seviyede temsil edilmesini sağlamak istediklerini dile getiren Slevogt, ticaret ve yatırımlara odaklandıklarını, bunları artırmanın yolunun da Gümrük Birliği güncelleme olduğunu vurguladı.

Gümrük Birliği'ne eski sürüm Windows benzetmesi

Slevogt, temelleri 1970'lere dayanan ve 1995 yılında hayata geçirilen Gümrük Birliği ile ilgili güncelleme konusunun son 10 yıldır yoğun biçimde tartışıldığını hatırlatarak, "Bu, halen Windows 2.0 sürümüyle çalıştığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği'nin mevcut haliyle e-ticaret, yapay zeka ile birlikte iş ve ticaret hacmindeki artış karşısında yetersiz kaldığını anlatan Slevogt, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve yeni alanlara geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Slevogt, Gümrük Birliği'nin güncellenerek kapsamında tarım, hizmetler, e-ticaret, kamu ihaleleri ve anlaşmazlıkların çözümü gibi unsurların dahil edilmesinin önemini vurguladı.

"Her iki tarafta da politikanın işe, ticarete ve yatırıma çok fazla karıştığını görüyoruz. Biz iş insanlarıyız. Politikayı politikacılara bırakıyoruz. İşle siyaseti ayırmak istiyoruz." diyen Slevogt, Gümrük Birliği'nin güncellemesi konusunda siyasetin konuya çok fazla müdahil olmaması gerektiğini anlattı.

Slevogt, AB'nin son dönemde Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştırmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek, özellikle savunma alanında daha fazla işbirliği yapılmasının önemine dikkati çekti.