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ETÜSEM dış paydaşlarıyla iş birliğine devam ediyor - Son Dakika

ETÜSEM dış paydaşlarıyla iş birliğine devam ediyor

24.11.2021 15:24
ETÜSEM dış paydaşlarıyla iş birliğine devam ediyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından yürütülen "DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde" başlıklı eğitim projesi kapsamında Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile...

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından yürütülen "DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde" başlıklı eğitim projesi kapsamında Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda düzenlenen imza törenine ETÜSEM Müdürü ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Fatih Yıldırım ve ETÜSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İkram Yusuf Yarbaşı katıldı.

Erzurum ve bölgesinde tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimin işgücü ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesinin amaçlandığı projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba: "Hazırlanan proje kapsamında Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır ve Kars illerinde 12 adet "Modern Hayvancılık Teknikleri" ve 8 adet "İyi Tarım Uygulamaları" olmak üzere önümüzdeki aralık ayında başlamak suretiyle toplamda 20 kursta 750 kişiye eğitim verilmesini hedefliyoruz. Erzurum Ticaret Borsası ile imzaladığımız bu protokol ile hem Erzurum ve ilçelerimizde düzenlenecek eğitimlerin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesini sağlayacağız hem de üniversitemizin stratejik hedeflerine katkı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Erzurum Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleşecek olan projenin bölge ekonomisi için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, geçimini hayvancılık ve tarımla sürdüren yöre halkı için oldukça faydalı olacak böylesine önemli bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, proje kapsamında gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - ERZURUM

ETÜSEM dış paydaşlarıyla iş birliğine devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ETÜSEM dış paydaşlarıyla iş birliğine devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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