EÜAŞ'ın yeni dergisi Vizyon yayımlandı, ilk sayısında Bakan Bayraktar'ın söyleşisi yer aldı - Son Dakika
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EÜAŞ'ın yeni dergisi Vizyon yayımlandı, ilk sayısında Bakan Bayraktar'ın söyleşisi yer aldı

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EÜAŞ Vizyon dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Dergide, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın enerji bağımsızlığı hedefi ve Yeni Enerji Mimarisi yaklaşımına ilişkin özel söyleşisine yer verildi. Üç ayda bir yayımlanacak dergi, elektrik enerjisi sektöründeki teknik konuları paydaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.

Enerji sektöründeki politika, teknoloji, yatırım ve gelecek projelerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı EÜAŞ Vizyon dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

Elektrik Üretim AŞ'tan (EÜAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Enerjide Güçlü Türkiye" yaklaşımıyla hazırlanan dergi, üç ayda bir yayımlanacak ve elektrik enerjisi sektöründeki teknik konulara ilişkin yazıları sektör paydaşlarıyla buluşturacak.

Derginin ilk sayısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirilen özel söyleşiye de yer verildi.

Bayraktar, söyleşide Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi, elektrik sektörünün stratejik önemi ve "Yeni Enerji Mimarisi" yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşide ayrıca yenilenebilir enerji, şebeke yatırımları, enerji depolama, enerji verimliliği, COP31 ve enerji dönüşümünün finansmanı konuları ele alındı.

Bayraktar, EÜAŞ'ın yeni enerji mimarisindeki rolüne de dikkati çekerek, kurumun enerji arz güvenliği ve elektrik piyasasının önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtti. EÜAŞ'ın yenilikçi yatırımlar ve yeni teknolojilerle bu rolünü güçlendireceğini ifade etti.

EÜAŞ'ın gelecek perspektifi ele alındı

EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli de derginin derginin ön sözünde, EÜAŞ Vizyon'un kuruluşun gelecek perspektifini sektör paydaşlarıyla paylaşacağı yeni bir platform olacağını belirtti.

EÜAŞ'ın yarım asrı aşan mühendislik tecrübesini yeni teknolojiler, dijitalleşme ve modern enerji yaklaşımlarıyla bir araya getirdiğini ifade eden Benli, derginin enerji sektöründeki bilgi paylaşımını güçlendirmesini ve uzun soluklu bir yayın platformuna dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Dergiye EÜAŞ'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EÜAŞ'ın yeni dergisi Vizyon yayımlandı, ilk sayısında Bakan Bayraktar'ın söyleşisi yer aldı - Son Dakika

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