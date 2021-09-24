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Euromaster'dan ücretsiz check up hizmeti - Son Dakika

Euromaster'dan ücretsiz check up hizmeti

24.09.2021 12:57
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Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, mevsim geçişleriyle birlikte araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyenlere avantajlı hizmetler sunuyor.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, mevsim geçişleriyle birlikte araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyenlere avantajlı hizmetler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 54 ilinde 154 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araçların yollardaki arıza ve kaza risklerinin minimuma indirgenmesi adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Sonbahar aylarının gelmesiyle araçlarını mevsim değişikliğine hazırlamak isteyen ve tatil dönüşü bakım yaptırmak isteyen müşterilere avantajlı hizmetler sunan Euromaster, bu kapsamda orijinal ekipman onaylı periyodik araç bakım hizmetiyle öne çıkıyor.

Euromaster, bu hizmetini 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte veriyor. Euromaster hizmet noktalarında geçerli periyodik araç bakımı; orijinal ekipman onaylı Bosch yedek parça ve Total veya Elf marka motor yağları güvencesiyle sunuluyor.

Araçların yıllık ve kilometre bakımlarını kapsayan bakım hizmetleri arasında motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor.

Ücretsiz araç check-up hizmeti sırasında bir sorun tespit edilmesi halinde fren hidrolik sıvısı, fren diskleri, fren balatası gibi malzemelerin yenilenmesi de bakım kapsamında sunuluyor.

Ücretsiz check up hizmeti

Euromaster, sürücülerin yola güvenle devam etmelerine ücretsiz check up hizmetiyle de destek sağlıyor. Binek otomobil, 4x4 ve kamyonet sınıfındaki her marka araca verilen hizmetle birlikte araçların 11 önemli noktası, Euromaster teknisyenleri tarafından gözden geçiriliyor.

Yapılan ücretsiz kontrolün ardından araçların herhangi bir bakıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Kontrolün ardından bir arıza veya bakım gereksinimi olması halinde müşteriler onay verdiği takdirde düzeltme ve bakım işlemi gerçekleşiyor.

Ücretsiz check up hizmeti; lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, klima, ön düzen, silecekler ve sıvı grubu altında da motor yağı, antifriz, cam suyu ve akü suyu kapsamında veriliyor.

Euromaster'ın ücretsiz akü kontrolü sonunda ise araç sahiplerine akünün mevcut durumunu gösteren bir rapor veriliyor. Tüm Euromaster hizmet noktalarında Bosch ve Mutlu Akü markalı akü seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

Euromaster'ın periyodik bakım hizmetinden ve ücretsiz check up desteğinden faydalanmak için özellikle yaz ve kış arası mevsim geçişlerinde yaşanacak servis yoğunluğunun dikkate alınması ve sıra bekleme ihtimalini ortadan kaldırmak adına, web sitesi üzerinden ilgili Euromaster servis noktası için randevu alınması tavsiye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Müdürü Jean-Marc Penalba, şunları kaydetti:

"Araçlarda sık kullanılan parçalar zamanla değişime ihtiyaç duyar. Beklenmedik arızalar ve bu arızalardan doğacak kaza riskleri ise düzenli kontrolleri yapılmayan araçlarda sıkça rastlanır. Euromaster olarak sunduğumuz periyodik araç bakım hizmetimizle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların da daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle araçların kullanım ömrü ile birlikte sürüş konforunun artması periyodik bakımlarla sağlanıyor. Ayrıca, yakıt tüketiminin artmasının da önüne geçiliyor. Marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi sunmamızla da verdiğimiz bu hizmetin arkasındayız. Ücretsiz check up hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının güvenliği hakkında sürücülere bilgi veriyoruz hem de araçların bakım-değişim gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkıyor."

Michelin, Tragger, Türkiye, Bosch, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Euromaster'dan ücretsiz check up hizmeti - Son Dakika Ekonomi


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