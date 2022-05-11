Eurowings Airlines, Zafer Havalimanı seferlerine başlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, uluslararası uçuş hatları güçlendiriyor. Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Eurowings de 29 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Zafer Havalimanı-Düseldorf arasında karşılıklı sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu.

Pegasu Havayolları ve Corendon Airlines'ın ardından Zafer Havalimanı'nı uluslararası uçuşlarına ekleyen üçüncü havayolu şirketi olan Eurowings, 21 Temmuz'da da Stuttgart seferlerini başlatacak.

Zafer Havalimanı, Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizminde önemli bir gelişim potansiyeline sahip olan Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya illerinin yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımı ihtiyacına modern, uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm getiriyor. - KÜTAHYA