Evde Spor Yapmanın Maliyeti 1500 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Evde Spor Yapmanın Maliyeti 1500 Lira

Evde Spor Yapmanın Maliyeti 1500 Lira

Kovid-19 salgını sonrası evde spor yapma trendi devam ederken, giriş seviyesindeki aktiviteler için gerekli ürünlerin maliyeti yaklaşık 1500 lira civarında seyrediyor. Spor salonlarındaki yüksek üyelik ücretleri ve zaman sıkıntısı nedeniyle evde spor yapmak avantajlı bir seçenek olarak görülüyor. Yoga matı, pilates topu, atlama ipi, dambıl ve barfiks çubuğu gibi temel ürünlerin maliyeti bu tutara denk geliyor. Evde spor yapmanın maliyeti kullanılacak malzemelere göre değişiklik gösterirken, çevrim içi dersler ve videolar gibi alternatiflerle evde spor yapma trendi giderek yaygınlaşıyor.

10.05.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovid-19 salgını sonrası çevrim içi derslerle yaygınlaşan evde spora ilgi devam ederken, evde giriş seviyesinde aktivite için gerekli ürünlerin maliyeti 1500 lira civarında seyrediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 10 Mayıs'ta "Sağlık için Hareket Et Günü" kutlanıyor.

Kovid-19 salgını sonrası yaygınlaşan evde spor, salon üyelik ücretlerindeki artış ve zaman problemi nedeniyle avantajlı bir seçenek olmaya devam ediyor. Büyükşehirlerde spor salonlarının ücretleri aylık 1500 ile 7000 lira arasında değişirken, spor yapmak isteyenler, temel ürünlerle ve daha düşük harcamalarla evlerinde kendi salonlarını oluşturabiliyor.

Evde sporun maliyeti, kullanılacak malzemelere göre değişiklik gösterirken en temel ürünlerden yoga matının fiyatı, 100 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Başlangıç seviyesindeki pilates toplarının fiyatı 200 lirayken, bedeli 1500 liraya kadar çıkanları da bulunuyor.

Kas güçlendirmek için kullanılan dambılların fiyatları 400 liradan başlarken, ağırlık seviyelerine göre fiyatlar değişebiliyor. Koşu-yürüyüş bandı fiyatları ise 35 bin liradan başlıyor.

Yoga matı, pilates topu, atlama ipi, dambıl ve barfiks çubuğu gibi 5 temel ürünün maliyeti yaklaşık 1500 lira. Spor yapmak isteyenler tek seferlik bu maliyetle uzun yıllar aktivite gerçekleştirebiliyor.

"Kısıtlı zamanı evde sporla değerlendiriyorlar"

Spor antrenörü Şevval Karaaslan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla birlikte insanların birçok işi evden yapmaya alıştığını söyledi. Karaaslan, bu dönemde insanların daha izole bir hayata yöneldiğini, iş dışındaki vakitlerini de evde sporla değerlendirmeye başladığını ifade etti.

Karaaslan, spor salonlarıyla evde sporun kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu, maliyet açısından evde sporun öne çıktığını dile getirdi.

Spor salonundaki ekipmanları evde sağlamanın maliyet açısından zor olduğunu belirten Karaaslan, "Fakat bu spor yapmaya engel değil. Evde mevcut olan çok basit eşyalarla bile egzersiz yapmak mümkün ve maliyetsiz bir seçenek. Bu bir koltuk kırlenti, su şişesi, temizlik bezi bile olabilir." dedi.

Karaaslan, spor salonlarına gelemeyenler için evde spor yapmaya yönelik çevrim içi derslerin de son zamanlarda önemli bir alternatif sağladığına işaret etti. Çevrim içi dersler için yoğun talep aldıklarını dile getiren Karaaslan, bu dersler ve sosyal medya platformlarına yüklenen videolar gibi alternatifler aracılığıyla evde sporun giderek yaygınlaştığını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Yoga eğitmeni Deniz Okumuş da son dönemde evden çevrim içi programlara katılanların sayısının "inanılmaz" arttığını söyledi. Trafik sorunu yaşamak istemeyenlerin, zamanı kısıtlı olanların evden programlara katılmayı tercih ettiğini belirten Okumuş, bu programlara katılanların yaş aralığının da çok geniş olduğunu ifade etti. Okumuş, "Benim çalıştığım; çocuk grubunda 6 yaşında öğrencim var. En ileri yaşta ise 79 yaşında katılımcım var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evde Spor Yapmanın Maliyeti 1500 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Evde Spor Yapmanın Maliyeti 1500 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement