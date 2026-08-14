Niğde’de evlenecek gençlere destek seferberliği - Son Dakika
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Niğde’de evlenecek gençlere destek seferberliği

Niğde’de evlenecek gençlere destek seferberliği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında Niğde'de düzenlenen kahvaltı programında, evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya, gelinlik, düğün salonu gibi ihtiyaçlarında yüzde 15 ile yüzde 50 arasında indirim sağlandığı açıklandı. Projeye destek veren firma sayısının 51'e ulaştığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında yuva kuran çiftler; Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Vali Yardımcısı Soner Divli, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, eşleri ve proje kapsamında destek alarak evlenen çiftler katıldı. Burada Vali Yardımcısı Soner Divli; güçlü toplumun temelinde güçlü ailelerin bulunduğunu belirterek, gençlerin evlilik süreçlerinde sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ise gençlerin yuva kurma sürecinde ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler de proje kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla iş birliklerinin sürdürüleceğini belirtti.

51 firmadan yüzde 50'ye varan indirim

Programda verilen bilgilere göre, evlenecek gençlerin mobilya, beyaz eşya, halı, perde, gelinlik, damatlık, düğün salonu ve kuaför gibi ihtiyaçlarında indirim sağlanması amacıyla yerel firmalarla anlaşmalar yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda genç çiftlere yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirim sunulurken, Niğde'de projeye destek veren firma ve işletme sayısının 51'e ulaştığı bildirildi. Program; çiftlerle yapılan sohbetlerin ardından anı defterine duygu ve düşüncelerin yazılması, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Niğde’de evlenecek gençlere destek seferberliği - Son Dakika

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