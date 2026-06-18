Evonik, 3200 Kişiyi İşten Çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evonik, 3200 Kişiyi İşten Çıkaracak

18.06.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya merkezli Evonik Industries, 2027-2029 arasında 3200 kişiyi işten çıkarma planını duyurdu.

Almanya merkezli kimya şirketi Evonik Industries, artan uluslararası rekabet ve zayıf ekonomik büyüme karşısında maliyet azaltma programını uzatarak 2027-2029 yılları arasında dünya genelinde 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Evonik Industries tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve sosyal ortakların mutabakata vardığı yeni yapısal tedbirler, küresel ölçekteki tüm iş ve yönetim birimlerini kapsayacak.

Ekim 2023'te başlatılan ve 2026 sonuna kadar yaklaşık 2 bin 800 pozisyonun ortadan kaldırılmasını öngören mevcut verimlilik programı, alınan yeni kararla 2029 sonuna kadar uzatıldı.

Bu kapsamda yapılacak 3 bin 200 kişilik yeni istihdam azaltımının 2 bin 150'si şirketin merkez pazarı olan Almanya'daki pozisyonları kapsayacak.

Alman şirket, artan verimlilik, dijitalleşme ve dış kaynak kullanımı yoluyla ciddi bir tasarruf potansiyeli öngörürken, operasyonların bir kısmını yurt dışına taşıma seçeneklerini de değerlendirdiğini açıkladı.

"Uluslararası rekabet giderek sertleşiyor"

Evonik Industries Üst Yöneticisi (CEO) Christian Kullmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel siyasi durum belirsizliğini koruyor ve ekonomik büyüme kalıcı olarak zayıf seyrediyor. Aynı zamanda uluslararası rekabet giderek sertleşiyor. Bu ortamda daha güçlü olmak zorundayız. Kaderimiz kendi elimizde ve fırsatlarımızı değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evonik, 3200 Kişiyi İşten Çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:59:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Evonik, 3200 Kişiyi İşten Çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.