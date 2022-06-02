EVSİD, 60 ülkeden alıcıları İstanbul'a getirdi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), tarafından bu sene beşincisi düzenlenen 'Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği başladı.

Açılış töreninde konuşan EVSİD Başkanı Talha Özger, etkinlikle birlikte dünyanın birçok ülkesinden alıcıları İstanbul'da buluşturduklarını ifade etti.

4 günde çok önemli iş birliklerinin sağlanacağına inandıklarını vurgulayan Özger, "Meksika, Kolombiya, Ekvator, Tanzanya, Malezya, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya gibi çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar Invitation Only için İstanbul'da bulunuyor.

Bu sene hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden gelen büyük bir talep oldu. Etkinliğimizden her sene giderek artan bir verim alıyoruz. Burada sadece ürünlerimizi ve firmalarımızı tanıtmıyoruz. Ülkemizin kültürel tanıtımına da önem veriyoruz. Önümüzdeki senelerde de bunun artarak devam etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında ev ve mutfak eşyaları sektöründen 60 ülkeden 120 alıcı firma, 72 üretici firmayla İstanbul'da buluşuyor.