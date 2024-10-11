ExxonMobil, Teksas'ta Büyük CO2 Depolama Projesi Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

ExxonMobil, Teksas'ta Büyük CO2 Depolama Projesi Başlattı

ExxonMobil, Teksas'ta 271 bin dönüm alanda CO2 yakalama ve depolama tesisi kuracak.

11.10.2024 13:47
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ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Teksas Genel Arazi Ofisi ile ABD'nin en büyük açık deniz karbondioksit (CO2) depolama alanı için kira sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında ExxonMobil, Teksas eyaleti açıklarında 271 bin dönümden fazla alanda CO2 yakalama ve depolama tesisi kurmak için anlaştı.

ExxonMobil'in ABD'deki en büyük CO2 boru hattı ağını işlettiği belirtilen açıklamada, şirketin uçtan uca bir çözüm sunmak için kapsamlı altyapısından ve depolama alanından yararlanabilecek konumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ExxonMobil Düşük Karbon Çözümleri Başkanı Dan Ammann, söz konusu anlaşmanın şirketin CO2 yakalama ve depolama teknolojisine bağlılığını ortaya koyduğuna işaret ederek, "Bu teknolojiyi uygulamaya hazır olan ve giderek büyüyen müşteri portföyümüz ve karbon yakalama, taşıma ve depolamayı içeren kapsamlı çözümümüz sayesinde Körfez Kıyısı boyunca önemli emisyon azaltımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, projenin Teksas Kalıcı Okul Fonu'na da doğrudan fayda sağlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Teksas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ExxonMobil, Teksas'ta Büyük CO2 Depolama Projesi Başlattı - Son Dakika

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