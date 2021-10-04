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Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi - Son Dakika

Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi

04.10.2021 11:17

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Eylül ayı boyunca fiyatı en çok artan ürün kömür olurken, en fazla ucuzlayan ise limon oldu.

Kış aylarının yaklaşmasının etkisiyle eylül ayında kömür fiyatları yüzde 33,72 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün oldu. Aynı ayda en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 29,60 ile limon oldu.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Eylülde kömür ücreti yüzde 33,72, kıvırcık yüzde 30,46, servis ücreti yüzde 29,52, yurt ücreti yüzde 28,30, özel üniversite ücreti yüzde 24,25, patlıcan yüzde 21,65, sweatshirt (erkek için) yüzde 20,06, patates yüzde 18,81, sweatshirt (çocuk için) yüzde 18,55, dolmalık biber yüzde 18,29, gazeteler yüzde 16,82, odun ücreti yüzde 16,76, yumurta yüzde 16,51, sweatshirt (kadın için) yüzde 16,09, domates yüzde 15,95, sivri biber yüzde 13,42, kreş ve gündüz bakım evleri yüzde 10,94, genç odası takımı yüzde 10,90, yatak bazası yüzde 10,54, kanepe yüzde 10,10 arttı.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En fazla ucuzlayan ürünler ise; limon yüzde 29,60, salatalık yüzde 26,08, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 25,63, balık yüzde 15,10, elma yüzde 10,49, elektrikli kesici aletler (blender) yüzde 10,42, armut yüzde 9,71, havuç yüzde 6,64, kuru soğan yüzde 6,43, kavun yüzde 5,89, kabak yüzde 5,46, derin dondurucu yüzde 3,54, tişört (çocuk için) yüzde 3,07, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik) yüzde 2,38, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 2,34, tişört (erkek için) yüzde 2,33, elbise (çocuk için) yüzde 2,20, gömlek (çocuk için) yüzde 1,84, tavuk eti yüzde 1,79, hazır et yemekleri yüzde 1,79 oldu.

Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi

Üniversite, Domates, Kömür, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi - Son Dakika
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