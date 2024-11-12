Eylül'de Ciro Endeksi Yüzde 47 Arttı

Ekonomi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 49,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında aylık yüzde 5,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı. - İSTANBUL