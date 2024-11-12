Eylül'de Ciro Endeksi Yüzde 47 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eylül'de Ciro Endeksi Yüzde 47 Arttı

2024 Eylül ayında Türkiye'de ciro endeksi yıllık yüzde 47, aylık yüzde 5,5 artış gösterdi.

12.11.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 49,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında aylık yüzde 5,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Finans, İnşaat, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül'de Ciro Endeksi Yüzde 47 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Eylül'de Ciro Endeksi Yüzde 47 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.