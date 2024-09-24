Eylül Güven Endeksi: Hizmet ve Perakende Artışta

Ekonomi

Güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6 artarak 112,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarak 110,6 olurken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe eylülde bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,2 azalırken, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,5 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,1, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,4 azalış gerçekleşti.