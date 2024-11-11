Eylül İşsizlik Oranı %8,6 - Son Dakika
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Ekonomi

Eylül İşsizlik Oranı %8,6

Eylül İşsizlik Oranı %8,6

TÜİK, eylül ayında işsizlik oranının değişmeden %8,6 olduğunu açıkladı. Genç işsizlik %17,1.

11.11.2024 10:59
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında işsizlik oranının önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,7

İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Eylül İşsizlik Oranı %8,6 - Son Dakika

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