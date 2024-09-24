Eylül RKGE 99,2'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eylül RKGE 99,2'ye Yükseldi

Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 1,2 puan artarak 99,2 oldu.

24.09.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2024 yılı Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül RKGE 99,2'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Türk Hava Yolları, Pakistan’ın dev havayolu şirketini satın alıyor Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: Eylül RKGE 99,2'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement