Eylülde Güven Endeksleri: Hizmet ve Perakende Artışta

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri eylül ayı verilerini açıkladı. Verilere göre; güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 0,6 perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken inşaat sektöründe ise 0,2 oranında azaldı.

TÜİK'in açıkladığı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, eylül ayı verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.