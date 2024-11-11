Eylülde İstihdam Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde İstihdam Artışı

Eylülde Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 95 bin artarak 32,8 milyona ulaştı.

11.11.2024 10:46
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişilik artışla 32 milyon 823 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, eylülde bir önceki aya kıyasla 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde aynı seviyede kalarak 42,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.01632.66633.350
İş gücü (bin kişi)35.92323.56712.356
İstihdam (bin kişi)32.82321.98110.842
İşsiz (bin kişi)3.1001.5861.514
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.0939.09920.994
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,472,137
İstihdam oranı (yüzde)49,767,332,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,66,712,3
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)17,113,524
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde İstihdam Artışı - Son Dakika

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