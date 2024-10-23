Eylülde Konut Satışları %37,3 Arttı

Ekonomi

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Türkiye genelinde konut satışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 olduğunu açıkladı.

Konut satışlarındaki artış sürüyor. Yaşanan artış istatistiklere de yansırken, Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Satışların eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 olduğunu söyleyen Duman, bu istatistiğin Aralık 2022'den beri en yüksek aylık satış oranı olduğunu ifade etti. Satışların sadece ilk 9 ay içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttığını da sözlerine ekleyen Duman, kredili satışta ise 15 bin 825 ile 2023 Ağustos'tan bu yana yine en yüksek rakama ulaşıldığını belirtti.

"Satışlardaki yükseliş temmuz ayında 127 binle başladı"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Konut satışları 2024 yılının ilk 6 ayında maalesef ki bir hayli düşüşteydi. Ancak şu anda durumun değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Satışlarıdaki yükseliş temmuz ayında 127 binle başladı. Ardından bu ağustosta 134 bini aşarken, eylülde artış devam ederek 141 bin oldu. 2022 Aralık'tan bu yana en yüksek aylık satış yaşandı. Ayrıca yılın ilk 9 ayına bakıldığında 2023'ün aynı dönemine göre yine yüzde 5,2 yükseliş meydana geldi. 15 bin 825 adet kredili satış ise toplam satışın yüzde 11,2'sini oluşturdu. Son olarak toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışının payı da yüzde 68,2 oldu" dedi. - ANKARA