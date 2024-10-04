Eylülde TÜFE Yüzde 2,8 Arttı

Ekonomi

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergelerini ilk kez yayımladı.

Buna göre, söz konusu TÜFE göstergelerinin alt başlıklarından genel TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,71, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,96 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,31, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,17 ve hizmette yüzde 3,96 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin eylülde aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Genel TÜFE 2,8 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,71 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,96 Enerji 0,44 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,31 Enerji ve gıda dışı mallar 2,17 Hizmet 3,96

Kaynak: AA