Eylülde TÜFE Yüzde 2,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde TÜFE Yüzde 2,8 Arttı

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE'nin Eylül'de %2,8 yükseldiğini açıkladı.

04.10.2024 17:46
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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergelerini ilk kez yayımladı.

Buna göre, söz konusu TÜFE göstergelerinin alt başlıklarından genel TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,71, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,96 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,31, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,17 ve hizmette yüzde 3,96 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin eylülde aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,8
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,71
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,96
Enerji0,44
Gıda ve alkolsüz içecekler3,31
Enerji ve gıda dışı mallar2,17
Hizmet3,96

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eylülde TÜFE Yüzde 2,8 Arttı - Son Dakika

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