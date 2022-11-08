EYT'de geri sayıma geçilirken harf ve kodların ne anlama geldiği de belli oldu - Son Dakika
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EYT'de geri sayıma geçilirken harf ve kodların ne anlama geldiği de belli oldu

08.11.2022 23:49

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken, EYT'lilerle ilgili en merak edilen konuların başında ise hizmet dökümlerindeki harf ve sayı kodları geliyor. EYT'lilerin emeklilikten yararlanmaları için bu harf ve sayı kodlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, canlı yayında K, Ş ve S, 02 ve 08 kodlarının ne anlama geldiğini anlattı.

Hükümet EYT ile ilgili çalışmada sona yaklaşırken, milyonlar çıkacak düzenlemeyi dört gözle bekliyor. EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra Aralık ayında Meclis'e gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT için yılbaşını işaret etmişti. Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

EYT'DE HARF VE SAYI KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yılbaşına kısa süre kala düzenlemeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gündemdeki konuların arasında yer alan harf ve sayı kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyordu. CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı.

"K" KODU

Kaya konu hakkında şunları söyledi: "Çalışanların E-Devlet sistemlerinde girdiklerinde hizmet dökümlerinin baş sol kısmında bu harfleri görecekler ve bunlarında farklı renkleri var. Turuncu, kırmızı ve yeşil şeklinde. 'K' harfi dediğimiz 'Kontrollü İşyeri'. Yani denetim elemanları tarafından işyeriyle ilgili süreç içerisinde yapılmış işlemler. Yani işyerinde birtakım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ki bu işyerleri geçmiş yıllarda pek çok olumsuzluklara sebebiyet verdiği için çalışanları ileride mağdur olmamaları için çalışma süreleri devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanları tarafından incelemeler yapılıyor. Riskli gördükleri işyerlerine bu harfleri veriyorlar. Yani bu işyerleri denetim elemanlarının gözetiminde birtakım işlemler yapıyor.

"Ş" KODU

'Ş' ise 'Şüpheli İşyeri'. Yani bir işyeri açılmış. Bu işyerinde fiili olarak faaliyete devam edip etmediği, primlerini düzenli ödeyip ödemediği konusunda bir itilaf ya da şüphe uyandırdığını görüyoruz. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarının işlem yaptığını takip edebiliriz.

"S" KODU

En riskli grup ise 'S' harfi ile yer alan 'Sahte İşyeri'. Burası fiili hayatta hiçbir faaliyeti olmayıp sigorta primi toplamak için ya da usulsüzlük yapmak için yapılan, tescil edilen işyerleri ki burada hizmet alan işverenlerin çalışanları, emekli olmaları durumunda bu işyerinde S harfi ile adlandırılmış işyerinden emekli olmuş kişi ileriki yıllarda bu işyerinin sahte olduğu tespit edildiği takdirde emeklilikleri iptal edildiği gibi, aynı zamanda almış olduğu sağlık hizmetleri ve geçici iş görmezlik gelirleri de yasal faizleri ile birlikte çalışandan geri alınmakta."

02 VE 08 KODLARI

02 ve 08 kodları ile ilgili de konuşan Kaya, "Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi EYT'de geri sayıma geçilirken harf ve kodların ne anlama geldiği de belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'de geri sayıma geçilirken harf ve kodların ne anlama geldiği de belli oldu - Son Dakika
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