EYT düzenlemesinde işverenlere kolaylık! Kıdem tazminatları için kredi verilecek

Ekonomi kurmaylarıyla ilgili toplandıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı. Düzenlemede yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyleyen Erdoğan, bir müjde de işverenlere verdi.

"KGF DESTEKLİ KREDİ PAKETİ DEVREYE ALINIYOR"

İşverenin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemesi için KGF destekli kredi verileceğini belirten Erdoğan, "İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır." dedi.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.