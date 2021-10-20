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Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak - Son Dakika

Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak

20.10.2021 09:29

1.35 milyar üyesiyle dünyanın en popüler sosyal medya siteleri arasında yer alan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti. CEO Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'deki konferansta açıklamayı planladığı ancak sabırsız davranarak çok daha önceden basınla paylaşabileceği ifade ediliyor.

Facebook radikal bir değişiklik yaparak şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı iddia edildi. Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

UYGULAMA İSMİ KORUNACAK

Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

BİLANÇO DÖNEMİNDE 10 MİLYAR LİRA KAR ELDE ETMİŞTİ

Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal Medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.

Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak

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Son Dakika Ekonomi Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak - Son Dakika Ekonomi


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