Fadıloğlu GTO Meclisinde

Ekonomi

Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla olarak gerçekleştirildi.

Toplantının ilerleyen bölümünde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun da teşrif ettiği mecliste söz alan GTO meclis üyeleri; ticari hayatı etkileyen sorunları, GTO üyelerinin ortak taleplerini ve ekonomik aktiviteyi canlandıracak çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 7.'si düzenlenen Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası'na değinen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Her yıl 8 Şubat'ta şehrimize Gazi unvanı verilişinin yıl dönümünde anlamlı bir işe imza atarak kan bağışı kampanyası gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale getirerek bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz bu kampanyaya gelerek kan bağışında bulunan tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de hatırlatmak isterim ki kan bağışına her gün her an ihtiyaç var. Bizim en önemli amacımız da buna vurgu yapmak. Sağlığımız müsaade ettiği sürece düzenli olarak kan bağışı yapmalı, insanlarımızın hayatına dokunmalıyız" dedi.

"İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği artırılmalı"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada GTO'nun Şubat ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, enflasyon sorununa dikkat çekerek, "Dövizin yükselmesi enflasyonu olumsuz etkiliyor. Ancak Türkiye'nin döviz gelirine ihtiyacı var Bunun en yetkili yöntemi de ihracat İşte bu nedenle ihracatçı desteklenmeli. Madem dövizin yükselmesi enflasyonu tetikliyor o zaman merkez Bankası döviz dönüşüm desteğini artırmalı Biliyorsunuz Merkez Bankası, Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabiliyor. Bu desteğin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. İhracatçıya verilecek bir diğer destek de daha önce Tuncay Başkanımızın da dile getirdiği gibi navlun desteğidir. İhracatçıya direkt destek niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele açısından risk primindeki düşüş kalıcı olmalı

Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin doğru yönetildiğini ve beklenildiği gibi faizin sabit tutulduğunu söyleyen Özdurak, enflasyonla mücadele açısından risk primindeki düşüş eğiliminin kalıcı olması ve Türk lirasının sınırlı reel değerleme eğiliminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Özdurak, "Bunun için, bütçe açığını azaltıcı önlemlerin ve para politikasındaki sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi zorunludur. Özetle, Ekonomide Rasyonele Dönüş Programı' kararlılıkla uygulanmalı ve bu programdan geri dönüş olmayacağına dair algı güçlendirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Bununla birlikte program yeni adımlarla da desteklenmelidir. Makroekonomik istikrarı sağlayıcı politikaların yanı sıra, verimliliği artıracak, yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak, eğitimin niteliğini yükseltecek, adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemini oluşturacak yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Gaziantep'in ülke ekonomisinde ilk dört ilden birisi olmaya öncülük edeceğiz"

GTO'nun stratejik planı hakkında da konuşan Başkan Yardımcısı Özdurak, "Bilindiği üzere çalışmalarımızı 4 yıllık stratejik planlama üzerinden yapıyoruz ve her yıl da gözden geçiriyoruz. Bu gözden geçirmeyi de yerel, ulusal, küresel sosyo-ekonomik mevcut durum ışığında yapıyoruz. Bu mevcut duruma göre faaliyet planlarımızda, hedeflerimizde gereken güncellemeleri yapıyoruz. Biliyorsunuz Odamızın vizyonu Gaziantep'in ülke ekonomisinde ilk dört ilden birisi olmasına öncülük etmek. Hedeflerimiz, stratejilerimiz, iş planlarımız hep bu vizyona erişebilmek için. Bu vizyona erişebilmek için 2026'ya kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan aldığımız payı yüzde 5'e, ihracattan aldığımız payı yüzde 7'ye çıkarmayı, EFQM sisteminde Türkiye Büyük Ödülünü almayı ve 2025 yılına kadar TOBB Akreditasyon sisteminde 7 Yıldızlı Oda olmayı hedefliyoruz. Vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için de 2024 stratejilerimizi, iş planlarımızı belirledik" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısının ilerleyen bölümünde toplantıya katılarak GTO Meclisine hitap eden ve sunum gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Sunum ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise söz alan GTO Meclis üyeleri ticari hayatı etkileyen sorunları, GTO üyelerinin ortak taleplerini ve ekonomik aktiviteyi canlandıracak çözüm önerilerini dile getirdi. - GAZİANTEP