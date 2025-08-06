Fahriye Yel'den Ekonomi Katkısı - Son Dakika
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Fahriye Yel'den Ekonomi Katkısı

Fahriye Yel\'den Ekonomi Katkısı
06.08.2025 10:53
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Bozüyük'te tasarımcı Fahriye Yel, hediyelik eşya atölyesiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan tasarımcı Fahriye Yel isimli kadın, evinin bir odasında kurduğu atölyesinde birbirinden güzel tasarladığı hediyelik eşyaları sosyal medya üzerinden satış yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

10 yıl önce kişiye özel bireysel hediyelik eşyalar tasarlayarak başladığını ve bu zamana kadar çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Fahriye Yel, amacının ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

"Atölyemi büyütüp hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum"

Fahriye Yel, açıklamasında; "Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır tasarım sektöründeyim. Her yüzeye tasarım yapıp şekillendirebiliyorum. 10 yıldır da bireysel olarak hediyelik eşyalar yapmaya başladım. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler aldım. Kişilerin mutlu olduklarını görünce işimi daha çok sevip, ürün çeşitlerini genişleterek üretmeye ve çalışmaya devam ettim. Amacım ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunabilmek. İlerleyen zamanlarda atölyemi büyütüp hayallerimi gerçekleştirmek için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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