Faiz Artışlarında Sona Gelindiğine Dikkat Çekildi

Faiz artışlarında sona gelindiğine dikkat çeken Başkan Ali Bahar "Bu ay yapılan 250 puanlık faiz artışı bizim de beklentimiz dahilinde gerçekleşti ancak faiz artışlarında artık sona gelindiğini düşünüyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun, yılın ilk toplantısında yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45 düzeyine yükseltilmesini değerlendirdi. ATSO Başkanı Ali Bahar, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından alınan faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Bahar "Sağlıklı bir dezenflasyon süreci için faiz artışlarını başından beri yerinde bir uygulama olarak görmekle birlikte, enflasyonla mücadele konusunda faiz artışlarının tek başına yeterli olmayacağını, bu kararların yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini biliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlayan faiz artışları ile birlikte, yüzde 8,5 olan politika faizinin üst üste sekizinci kez artırılarak yüzde 45 düzeyine yükselttiğini kaydeden Başkan Bahar, "Artık aylık enflasyon rakamlarında belirgin bir yavaşlama sürecine girdiğimizi görebiliyoruz. Ancak geçen yılın ilk aylarında yüksek seyreden aylık enflasyon nedeniyle yıllık enflasyonun birkaç ay daha artabileceğini, Mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra yılın ikinci yarısında kademeli olarak düşüş trendine gireceğini tahmin ediyoruz, iş dünyamızın ve yatırımcılarımızın da alacakları kararları bu beklentiler ışığında şekillendirmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi istikrar zamanı"

Politika faizinin yüzde 45'e çıkarılmasıyla birlikte dezenflasyonun tesisi için gerekli nakdi sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini kaydeden Başkan Bahar, "Nakdi sıkılaştırmanın etkileri gecikmeli olarak etkisini göstermektedir. Yani yapılan faiz artışlarının piyasalara etkisi henüz tam olarak yansımamıştır" dedi. Faiz artışlarının dezenflasyon üzerindeki gecikmeli etkisinin pozitif bir şekilde yorumlanabileceğine dikkat çeken Ali Bahar, "Para politikaları etkisini en erken 6 ay sonra göstermeye başlar, bu nedenle her ay yaşadığımız iyileşme, aslında 6 ay ve daha öncesine ait politikaların birer sonucudur. Dolayısı ile atılan doğru adımlar ve doğru politikalar, etkisini önümüzdeki aylarda göstermeye başlayacaktır ki bu durum gelecek adına ümitvar olmamıza vesile olmaktadır" diye konuştu.

"Finansmana erişimin çözümünde sona yaklaşıyoruz"

Para Politikası toplantısında faiz artırımında sona gelindiği vurgulanmış olsa da; nakdi sıkılaştırmanın miktar olarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Bahar, "Geçtiğimiz yıllarda finansman yetersizliği nedeniyle başta KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyamız ciddi anlamda sıkıntı yaşamıştı. Şimdilerde ise finansman yetersizliği olmamasına rağmen artan faiz oranlarının finansman maliyetlerini ciddi anlamda artırdığına dikkat çekmek gerekir" dedi. Faizlerdeki kademeli artış ve sıkı para politikalarının faiz ve enflasyon dengesi sağlanıncaya kadar devam edeceğini kaydeden Bahar, "Reel faiz dengesizliğinin giderilmesi ile birlikte de bankaların ticari kredi limitlerini artırmasını beklemekteyiz. Sonuç olarak kredi maliyetleri yükselmiş olsa da, finansmana erişimin nispeten daha kolay olacağı bir döneme girmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

"En kötüyü geride bıraktık"

Tünelin sonundaki ışığı gördüklerini ve zor günlerin geride kaldığını belirten Bahar, "Yaklaşık sekiz aydan bu yana, iç talepteki canlı büyümenin ani bir frenle değil kademeli olarak yavaşlatılması gerektiğini ifade ettik. Şu ana kadar izlenen politikalar bu yönde ilerledi ve iş dünyamız ekonomimizdeki yavaşlamadan olumsuz etkilenmedi. Gösterdikleri duyarlılık için ekonomi yönetimimize bu anlamda teşekkür ediyoruz" dedi. İş dünyası olarak Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olarak adlandırılan enflasyon ve belirsizliğe dikkat çeken Başkan Bahar, "Bu sorunlarda belli bir yol kat ettiğimizi, bu sayede sorunlarımızın çözüme ulaşabileceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA