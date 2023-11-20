Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası mevduat faizleri de yüzde 45'e kadar yükseldi. Yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talep de arttı.
Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.
BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat haziran sonundan bu yana yüzde 40,3 oranında artış kaydetti. Ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan standart Türk Lirası mevduata geçişi özendiren adımları yükselişte etkili oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı - Son Dakika