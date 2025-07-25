Faiz İndirimi, Üretimi Destekleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Faiz İndirimi, Üretimi Destekleyecek

Faiz İndirimi, Üretimi Destekleyecek
25.07.2025 14:17
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ADASO Başkanı Kıvanç, faiz indiriminin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, faiz indirimi adımının, diğer tamamlayıcı politikalarla birlikte, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak bir sürece dönüşeceğine inandıklarını söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmesine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Kıvanç, faiz indiriminin, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engellerden birinin hafiflemesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir. Ancak bu adımın gerçek anlamda etkili olabilmesi, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm üreticilerimizin uygun şartlarda finansmana erişimiyle mümkün olacaktır" dedi.

Faizlerin yüksek olduğu dönemde sanayicinin büyük fedakarlıklarla üretime devam ettiğini belirten Başkan Kıvanç, "Bu süreçte üretimi sürdürmek, istihdamı korumak kolay olmadı. Şimdi ise alınan bu kararın, yatırım ortamını canlandırarak üretim gücümüzü artırmasını bekliyoruz. Kredi kanallarının açık tutulması, faiz indiriminin reel sektöre doğrudan yansıması açısından kritik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2025 yılı itibarıyla enflasyonda aşağı yönlü bir seyir izlemeye başladığını belirten Başkan Kıvanç, bu eğilimin kararlılıkla sürdürülmesinin hem yatırımcı güvenini hem de ekonomik istikrarı destekleyeceğini vurguladı. Kıvanç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sanayi üretiminin sürdürülebilirliği açısından finansman maliyetlerinin düşmesi kadar, bu kaynaklara erişimin de kolaylaştırılması gerekmektedir. KOBİ'lerimize yönelik pozitif ayrımcılık içeren adımların atılması, ekonomimizin belkemiğini oluşturan bu işletmeleri güçlendirecek, üretim kapasitemizi artıracaktır. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve makroekonomik dengeyi sağlama çabalarına iş dünyası olarak bizler de destek vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede atılan faiz indirimi adımının, diğer tamamlayıcı politikalarla birlikte, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz İndirimi, Üretimi Destekleyecek - Son Dakika

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